طريقة عمل قرع العسل، تحلية لذيذة ومن صنع يديك

طريقة عمل قرع العسل، من أصناف الحلويات المميزة، والتي يمكن أن تصنعها ست البيت بنفسها، في البيت بكل سهولة، بدلًا من شراء أصناف جاهزة من الحلويات المكلفة، وطريقة عمل قرع العسل من الوصفات التي يمكنك عملها بخطوات بسيطة، كصنف تحلية لذيذ ومختلف لأفراد أسرتك، وهناك أيضا طريقة عمل قرع العسل الحادق، والذي يصلح كوجبة غداء مميزة ومختلفة.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل قرع العسل الحلو، وطريقة عمل قرع العسل الحادق، من خلال السطور التالية.

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طريقة عمل قرع العسل الحلو بالمكسرات والبشاميل

قرع العسل بالخطوات

المقادير

كيلو قرع عسل أو واحدة قرع عسلي متوسطة الحجم

2 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة دقيق

2كوب ماء

6 ملاعق كبيرة لبن بودرة

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة فانيليا جوز هندو مكسرات (حسب الرغبة).

الطريقة:

يقشر القرع ويقطع صغيرًا وينقع فى السكر لمدة نصف ساعة ثم يسلق القرع فى كوبين الماء وكوبين السكر ويصفى مع الاحتفاظ بالماء المتبقي من السلق وييهرس بالشوكه ويقلب بالمكسرات.

يقلب الدقيق والسمن على النار ويضاف اللبن البودره المذاب فى الماء المتبقي من عملية السلق ويضاف السكر حسب الحاجة

ويوضع على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يغلظ قوامه مثل البشاميل

ولكن قوامه يكون أخف قليلًا من البشاميل العادي ثم يوضع القرع المهروس والمضاف إليه مكسرات في صينية مدهونة قليل من البشاميل

وأخيرًا طبقة البشاميل ويسوى بالفرن لمدة حوالي نصف ساعة وبألف هنا.

طريقة عمل قرع العسل الحادق باللحم المفروم

قرع العسل

المكونات

½ كجم لحم مفروم

½ كجم قرع (مقشر ومقطع إلى مكعبات)

2 بصل (شرائح متوسطة الحجم)

1 كوب زيت

2 طماطم (شرائح)

2 ملعقه ك زبادي

2 ملعقة صغيرة صلصه

الملح حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كزبرة وكمون وبصل بودره

2 فلفل اخضر شرائح صغيرة

1 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

½ ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة لكل من زنجبيل وثوم بودره

2-4 فلفل أسود حبوب

الطريقة

توضع مقلاة على نار متوسطه ويوضع بها الزيت ثم نضيف القرع ويقلب حتى يجف من الماء.

ويقلى اللحم مفروم ويضاف الزنجبيل وبودره الثوم في نفس المقلاه حتى يقترب من النضج.

يتم إضافة كل التوابل والطماطم والزبادى ويقلب.

يضاف البصل ويقلى مع القرع ويخلط جيدا.

نقوم بإضافة بعض الفلفل الأخضر والكزبرة ويقلب على النار حتى يختلط تماما

يقدم مع الخبز المحمص وبألف هنا.