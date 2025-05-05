تحويلات مرورية أمام مول مصر بعد تصادم 3 سيارات ووقوع مصابين

تمكنت الإدارة العامة للمرور من تسيير حركة المركبات بالطريق الرئيسي أمام مول مصر بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بعدما تسبب حادث تصادم بين 3 سيارات إلى زحام مروري، ومصرع شخص مصرعه وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى العام، بينما واصلت الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وسحب السيارات عبر أوناش الإدارة وإجراء تحويلات مرورية لانتظام حركة المركبات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه بالفحص تبين أن الحادث نتج عن تصادم 3 سيارات، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحدى المركبات، وامتداد ألسنة اللهب بشكل مفاجئ، وسط محاولات الأهالي لإطفائها قبل وصول سيارات الحماية المدنية.

وذلك عقب أن تلقت أجهزة الأمن بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

وانتقلت مصحوبة بسيارات الإسعاف تحسبا من وجود إصابات وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيق.

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