السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بداية ساخنة جدا، ترتيب المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا للشباب بعد الجولة الأولى

منتخب السنغال للشباب،
منتخب السنغال للشباب، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، بداية ساخنة شهدتها مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر، وتستمر حتى يوم 18 مايو الجاري.

وأقيمت أمس الجمعة الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا للشباب، وشهدت مباراتين.

المباراة الأولى جمعت منتخب السنغال حامل اللقب أمام منتخب إفريقيا الوسطى، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما جمعت المباراة الثانية منتخب غانا أمام الكونغو الديمقراطية، وانتهت بنفس النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

منتخب افريقيا الوسطى، فيتو
منتخب إفريقيا الوسطى، فيتو

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى

بذلك تساوت المنتخبات الأربعة في المجموعة الثالثة وهي السنغال وغانا وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية في الترتيب بعد انتهاء الجولة الأولى برصيد نقطة لكل منها.. على النحو التالي:

ترتيب المجموعة الثالثة بأمم افريقيا للشباب، فيتو
ترتيب المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا للشباب، فيتو

بذلك تحتدم المنافسة مبكرًا في المجموعة الثالثة، وهو ما تؤشر له نتيجة مواجهتي الجولة الأولى، لتؤكد أن المنتخبات الأربعة متقاربة المستوى بشكل كبير، وكل منهما يملك فرصة كبيرًا في المنافسة على أحد بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي بـكأس الأمم الإفريقية.

 

موعد مباراة مصر وزامبيا

فيما تقام مباراة مصر وزامبيا اليوم السبت الموافق 3 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب إستاد هيئة قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا للشباب امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة منتخب السنغال منتخب غانا الكونغو الديمقراطية

مواد متعلقة

تعادل الكونغو الديمقراطية أمام غانا يشعل المجموعة الثالثة في بطولة إفريقيا للشباب

السنغال يستهل مشواره بكأس أمم أفريقيا للشباب بالتعادل مع أفريقيا الوسطى

موعد مباراة مصر وزامبيا في أمم إفريقيا للشباب والقناة الناقلة

الطريق إلى ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب.. منتخب مصر يضع خطة إسقاط زامبيا.. الفراعنة الصغار يتطلعون لتخطى رباعية سيراليون.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة
ads

الأكثر قراءة

تحول جذري، مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بشأن الطفلة "مريم" ضحية خفير شبين القناطر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت

48 جنيها ارتفاعا في أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

مؤشرات أولية: تقدم عبد المجيد وشبانة وخراجة والزناتي على مقاعد عضوية نقابة الصحفيين

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 2 مايو 2025

تصادم 5 سيارات بمحور 26 يوليو ووقوع إصابات

رفعت فياض يكتب: سر الهجوم على وزير التربية والتعليم، و4 فئات متضررة من وجوده بالوزارة

القبض على عادل شكل على ذمة إحدى القضايا بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

قبلة القلوب في موسم الحج، كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين والفرج القريب

المزيد
الجريدة الرسمية