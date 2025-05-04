أمم أفريقيا للشباب، تونس تضرب كينيا 3-1 وتحصد أول ثلاث نقاط (صور)

أمم أفريقيا للشباب، انتهت مباراة منتخب تونس للشباب أمام نظيره منتخب كينيا، بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

تقدم لاورنس أوما للمنتخب الكيني في الدقيقة 38 وهو الهدف الثاني له في البطولة بعد أن أحرز الهدف الأول أيضًا في الجولة الأولى أمام منتخب المغربي، وتمكن فارس بوسنينة من إدراك التعادل للمنتخب التونسي في الدقيقة 18 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من ركلة الجزاء التي صفرها الحكم بعد مراجعة غرفة الفيديو التي كشفت وجود لمسة يد على المدافع بارون أوتشينج في الكرة التي أرسلها نسيم دنداني بعد التسديدة التي أطلقها وسيم العبروجي وارتدت من يد الحارس والعارضة.



في الشوط الثاني ظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 70 حتى رجح البديل عمر بن علي مهاجم النادي الصفاقسي كفة "نسور قرطاج" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70 مستغلًا ارتباك بين الحارس أودور والقائد أموس وانجالا بعد تمهيد رائع من دنداني متوسط ميدان موناكو الفرنسي في الجانب الأيسر، ثم أضاف البديل الأخر علاء الدين الدربالي مدافع الترجي الهدف الثالث في الدقيقة 85 من تسديدة بعيدة المدى غالطت الحارس ويكليفورد أودور واستقرت في شباكه.

تونس تحصد أول 3 نقاط

بهذا الفوز حصد منتخ تونس أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية من مباراتين، فيما يظل منتخب كينيا بدون نقاط بعد خسارته أول مباراتين بدور المجموعات أمام المغرب ثم أمام تونس اليوم

تشكيل تونس أمام كينيا

أعلن عبد الحي بن سلطان المدير الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة المنتخب الكيني في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي ’ وقد جاء التشكيل على النحو التالي:

(1) توماس الزواغي – (5) محمد أمين علالة - (20) وسيم العبروجي (26) ريان بوقديدة – (13) وجدي العيسوي (8) أمان الله محرزي – (25) أنيس بوبال - (18) نسيم دنداني – (17) محمد ريان عنان – (21) فارس بوسنينة –– (10) خليل العياري.



تشكيل كينيا أمام تونس

أما أنتوني أخوليا المدير الفني للمنتخب الكيني فبدأ المباراة بتشكيل يضم:

ويكليفورد أودور (1) - بارون أوتشينج (2) آموس إيمانويل (15) – جوزيف أونيانجو (5) - منظور أوكوارو (3) - جافان أوشينج (16) - أندريس أوموندي (17) - كيفن وانجايا (8) - ألدرين كيبيت (10) - حسن بيجا (7) - لاورانس أوكوث (14).

تونس خسر أمام نيجيريا

المنتخب التونسي خسر في الجولة الأولى أمام نيجيريا (0 – 1) ويحتل ذيل الترتيب بفارق الأهداف عن المنتخب الكيني الذي خسر أيضًا أمام نظيره المغربي (2 – 3).

ويدخل كلا من منتخبي كينيا وتونس المباراة في المراكز الثالث والرابع تواليا بجدول ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط.

وسيلتقي منتخب المغرب مع نظيره نيجيريا في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

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