الدوري الإماراتي، الجزيرة يتعادل 1-1 مع الشارقة في الشوط الأول

الدوري الإماراتي، انتهى الشوط الأول من مباراة الجزيرة الإماراتي أمام الشارقة، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمعهما الآن على ستاد محمد بن زايد، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام الشارقة

وكشف الجهاز الفنى لفريق الجزيرة الإماراتي التشكيل الرسمي لمواجهة الشارقة فى المباراة التى تجمعهما على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإماراتي.

وتواجد اللاعب المصري محمد النني في تشكيل فريقه الجزيرة لمواجهة الشارقة.

تشكيل الجزيرة لاماراتي، فيتو

تشكيل الشارقة أمام الجزيرة

فيما دخل فريق الشارقة الإماراتي مباراته أمام الجزيرة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عادل الحوسني

الدفاع: خالد الظنحاني - شاهين عبد الرحمن - مارو كاتينيتش - ديفيد بتروفيتش

الوسط: ماجد راشد - محمد عبد الباسط - محمد فراس بالعربي - عادل تاعرابت - غيلهيرم بيرو

الهجوم: عثمان كامارا

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