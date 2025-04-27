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رياضة

بمشاركة النني، الجزيرة يتعادل 1-1 مع الشارقة في الدوري الإماراتي

الجزيرة الاماراتي،
الجزيرة الاماراتي، فيتو

الدوري الإماراتي، انتهت مباراة الجزيرة الإماراتي أمام الشارقة، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد محمد بن زايد، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

تقدم الجزيرة بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق نيسكينس كيبانو، ثم تعادل محمد فراس بالعربي للشارقة في الدقيقة 4+ 45.

 

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام الشارقة

وكشف الجهاز الفنى لفريق الجزيرة الإماراتي التشكيل الرسمي لمواجهة الشارقة فى المباراة التى تجمعهما على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الاماراتي.

وتواجد اللاعب المصري محمد النني في تشكيل فريقه الجزيرة لمواجهة الشارقة.

تشكيل الجزيرة لاماراتي، فيتو
تشكيل الجزيرة لاماراتي، فيتو

تشكيل الشارقة أمام الجزيرة

فيما دخل فريق الشارقة الإماراتي مباراته أمام الجزيرة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: عادل الحوسني

الدفاع: خالد الظنحاني - شاهين عبد الرحمن - مارو كاتينيتش - ديفيد بتروفيتش

الوسط: ماجد راشد - محمد عبد الباسط - محمد فراس بالعربي - عادل تاعرابت - غيلهيرم بيرو

الهجوم: عثمان كامارا 

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