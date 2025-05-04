كنت بعمل فيه مقالب، حمادة هلال يروي مواقف جمعته مع عصام إسماعيل

تحدث النجم حمادة هلال عن علاقته القوية بالملحن والمطرب عصام إسماعيل، مؤكدًا أن النجاح الذي جمعهما كان ثمرة صداقة حقيقية ومشوار طويل من العِشرة.

وقال حمادة، خلال مداخله هاتفيه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC": "النجاح اللي حصل بيني وبين عصام ما كانش شغل والسلام، دي علاقة عشرة ومحبة وأخوة حقيقية.. الأغاني اللي عملناها زي (كل ما أفكر فيك) و(الحب حلو) اتولدت وسط ذكرياتنا وضحكنا وسهراتنا، مش جو شغل رسمي".

وأضاف: "عصام من المطربين الجامدين جدًا قبل ما يكون ملحن، لكنه اختار التلحين في الفترة دي، ونجاحه بيثبت كل يوم إنه موهوب بجد".

وكشف هلال عن مواقف طريفة بينهما في البدايات، وقال: "كنت بعمل فيه مقالب جامدة جدًا، ويصدقها! ولو قلت له جملة لحن من سنين يفضل فاكرها، دماغه كمبيوتر بجد".

وقبل ختام المكالمة، لبّى حمادة طلب جمهوره وغنى بصوته اللايف جزءًا من أغنيته "والله يا حب عمري وحياتي"، لتعمّ الأجواء حالة من البهجة والحنين.

واختتم قائلًا: "أنا بحب عصام جدًا، وبفرح لنجاحه، وإن شاء الله لما أرجع من السفر أكون معاكم وأغني لايف تاني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.