نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة 34 بدوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الأول من مباريات، اليوم الأحد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد في الجولة 34 من دوري المحترفين

القناة ضد الداخلية 0ـ0

الترسانة ضد سبورتنج 1ـ1

بروكسي ضد المنصورة 1ـ0

طنطا ضد منتخب السويس 1ـ0

السكة الحديد ضد بترول اسيوط 0ـ0

نتائج مباريات الجولة 33 من دوري المحترفين

أسوان ضد المنصورة 1-2

ديروط ضد راية 1-1

القناة ضد بروكسي 1-0

بلدية المحلة ضد لافيينا 0-0

بترول أسيوط ضد أبو قير للأسمدة 1-2

وي ضد السكة الحديد 0ـ3

الداخلية ضد الترسانة 1-2

سبورتنج ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2

منتخب السويس ضد وادي دجلة 1–1

المقاولون العرب ضد طنطا 1-0

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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