الأحد 04 مايو 2025
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محافظات

رئيس حي العرب ببورسعيد: استعدادات مكثفة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر

حالة الطقس
حالة الطقس

اعلن المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ببورسعيد، اليوم الأحد عن جاهزية الحي وأجهزته التنفيذية والخدمية للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد،

رئيس حى العرب ببورسعيد، فيتو 
رئيس حى العرب ببورسعيد، فيتو 

عرب بورسعيد يرفع درجة الاستعدادات القصوى ضد الأمطار 

وأكد رئيس حي العرب ببورسعيد في تصريحات صحفية صادرة عنه بأنه تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لانتشار المعدات اللازمة للتعامل مع اي طارئ علي الفور حال سقوط الأمطار 

غرفة عمليات بعرب بورسعيد استعدادا للأمطار 

وأضاف رئيس الحي بأنه تم توجيه الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى، وعمل غرفة العمليات الرئيسية علي مدار ٢٤ ساعة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للإبلاغ عن أي مشكلة للتعامل معها


وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن البلاد تشهد حالة الطقس المنخفض اليوم الأحد 4 مايو 2025.

حيث من المرتقب أن تشهد درجة الحرارة في مصر انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، وذلك بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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