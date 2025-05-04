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أخبار مصر

الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد

طقس، فيتو
طقس، فيتو
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة والتى تبدأ تدريجيا من يوم الثلاثاء المقبل على أغلب الأنحاء لتتجاوز الثلاثينات بالقاهرة الكبرى وتقترب من الأربعينات بالصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة شمال الصعيد حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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