أجواء شتوية في مايو، أمطار تهطل على مناطق متفرقة بالجيزة (فيديو)

شهدت مدينتا الصف والعياط بمحافظة الجيزة منذ قليل، حالة طقس غير معتادة، حيث تساقطت الأمطار بغزارة وسط أجواء شتوية باردة، على الرغم من أن البلاد في قلب فصل الربيع.

وأفاد عدد من الأهالي أن الأمطار بدأت مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح نشطة أضفت طابعًا شتويًا على الطقس في مشهد نادر الحدوث في هذا التوقيت من العام.

من جانبها، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في بعض المناطق، مرجعةً الظاهرة إلى تأثير منخفض جوي قادم من البحر المتوسط، أدى إلى تراجع درجات الحرارة وسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من جنوب الجيزة.

وأهابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بالمواطنين توخي الحذر أثناء التنقل، خصوصًا في الطرق الزراعية والصحراوية التي قد تتأثر بموجة الطقس، فيما رفعت الأجهزة المحلية حالة الطوارئ للتعامل مع أي آثار محتملة لسقوط الأمطار.

وتتواصل جهود الجهات المعنية لرصد ومتابعة الحالة الجوية، مع توقعات بانتهاء موجة التقلبات خلال الساعات القادمة، وعودة الأجواء الربيعية تدريجيًا إلى المنطقة.

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