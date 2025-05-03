السبت 03 مايو 2025
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رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا حيث تسقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وعلى سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة على شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم، تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى

انخفاض يعقبه ارتفاع، الأرصاد الجوية تكشف درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، تحذر من هذه الظاهرة على الطرق السريعة، أمطار رعدية على السواحل الشمالية

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود  طقس مائل للحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على  الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 

 

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