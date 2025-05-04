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اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الريال السعودى -
الريال السعودى - فيتو

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 مايو 2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية. 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.52 جنيها للشراء.

13.56 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.46 جنيها للشراء.

13.54 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.46 جنيها للشراء.

13.54 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.46 جنيها للشراء.

13.54 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.46 جنيها للشراء.

13.54 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.46 جنيها للشراء.

13.54 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.46 جنيها للشراء.

13.54 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي  بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).
  • العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).


قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

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