الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال السعودى أمام الجنيه 13.52 جنيها للبيع بالمركزى

الريال السعودى مقابل
الريال السعودى مقابل الجنيه - فيتو

سعر الريال السعودى، الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي، حيث  شهد سعر الريال السعودي اليوم الاحد الموافق 16 مارس 2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية. 

سعر الريال السعودي

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.48 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.43 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.44 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.49 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.49 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.49 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة 

13.49 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.49 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

تاريخ الريال السعودي

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).
  • العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).


قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الأهلى المصرى البنك المركزى المصرى البنك المركزى الريال السعودي اليوم الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى الريال السعودي مقابل الجنيه الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الدولار الأمريكي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودي أمام الجنيه سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنوك سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

تفاصيل التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية 16 مارس 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 16 مارس 2025

سعر الدولار صباح اليوم الأحد 16 مارس 2025

أسعار الذهب تشتعل عالميًا.. الأونصة تتجاوز 3 آلاف دولار وتعيد رسم خريطة الأسواق.. ومؤشر العملة الخضراء يستقر عند هذا المستوى

سعر صرف الدولار يسجل 50.70 جنيه في هذه البنوك

أسعار الذهب فى مصر مساء اليوم السبت، عيار 21 يصل لهذا المستوى

البورصة المصرية بين آمال الانتعاش ومخاوف التقلبات.. المؤشرات تتلون بالأخضر لهذا السبب.. وأبرز توقعات التداول فى السوق خلال مارس الجاري

سعر صرف الدولار يسجل 50.70 جنيه في هذه البنوك

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 16 مارس 2025

ما حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

تعرف على أسباب تدخل صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن المواد البترولية

طرح تذاكر القطارات لأول أيام عيد الفطر المبارك اليوم

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

درجات الحرارة اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في مصر

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في أسعار الفراخ اليوم الأحد 16 مارس 2025

أخبار مصر: الأرصاد تحذر من طقس اليوم، 3 سيناريوهات بشأن أزمة الأهلي، محمد رجب يعلن زواجه، حصيلة الضربة الأمريكية في اليمن

منوعات

المزيد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

حدث في 16 رمضان سنة 1307 هـ، مولد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، أصدر 8588 فتوى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية