السبت 22 مارس 2025
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اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري , 13.49 جنيه للبيع ببنك كريدى أجريكول

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري،  الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي، حيث  شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 22 مارس 2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.46 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.42 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.42 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.46 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.40 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.40 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.44 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

 

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).
  • العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).


قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

 

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