السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت يسجل 13.52 جنيه ببنك مصر

الريال السعودى -
الريال السعودى - فيتو

سعر الريال السعودى، شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم السبت 8 مارس  2025. 

وتنشر "فيتو" سعر  الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.50 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.45 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.45 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت 1 مارس 2025

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.47 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.49 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.47 جنيه للشراء.

13.52 جنيه للبيع.

 

 

ماذا تعرف عن الريال السعودي؟ 

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما أنه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.

 

الريال السعودى - فيتو
الريال السعودى - فيتو

ويعود تاريخ الريال السعودى في بداياته إلى عهد الملك عبد العزيز وذلك بعد تحويل البلاد من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، حيث صدر مرسوم ملكي برقم (2716) وتاريخ 7 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق 22 سبتمبر 1932م، وتقرر استخدام لقب «ملك المملكة العربية السعودية» بدلًا من لقب «ملك الحجاز ونجد وملحقاتها» إلا أن هذا اللقب لم يظهر على النقود إلا في سنة 1354 هـ الموافقة لسنة 1935م، عندما جرى طرح أول نقد سعودي حمل الاسم الجديد للدولة بعد توحيدها، وكان ذلك على الريال الفضي الجديد وأجزائه من فئة نصف الريال، وفئة ربع الريال. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى البنك المركزي السعودي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول الريال السعودى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بنك كريدي أجريكول بنك قطر بنك الإسكندرية بنك مصر البنك الأهلى المصرى البنك المركزى المصرى

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه, استقرار العملة الخضراء بحركة التعاملات

أسعار العملات العربية والأجنبية في المركزي وشركات الصرافة اليوم السبت

ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 8 مارس 2025

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك اليوم السبت 8 مارس 2025

أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يسجل 4714 جنيها

سعر الدولار اليوم السبت 8 مارس 2025 أمام الجنيه المصري

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 3540 جنيها

السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)
ads

الأكثر قراءة

كلها أيام وتنطلق حرب كبرى، توفيق عكاشة: إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في سوريا و3 دول أخرى قادمة

مجدي الهواري في منشور مثير للجدل: «متصدقش إن مسلسلك ناجح.. احنا دفنينه سوا»

الموت يفجع الفنان تامر هجرس

أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق بعد أسبوع من الارتفاعات

مجندة إسرائيلية مفرج عنها تثير الغضب بمقطع مستفز، والنشطاء: خليها تعود للأسر (فيديو)

تزامنا مع يومها العالمي، أبرز مكتسبات المرأة المصرية في عهد السيسي

اتحاد الكرة: حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

حسين فهمي يكشف سر عدم تعاونه مع ميرفت أمين بعد 39 سنة طلاق

منوعات

المزيد

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

فنانة من دولة مسلمة ترسم لوحتين لامرأة برماد جثتها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت 8 مارس 2025

طقس اليوم، تحذيران عاجلان ومتعاقبان من الأرصاد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

المزيد

انفوجراف

نجمات يرفعن شعار على واحدة ونص.. أبرزهن مي القاضي ومي عمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة بدر الصغرى.. نداء أبي سفيان السبب والخوف شعار المشركين

أشهر قراء القرآن الكريم من الصحابة والتابعين

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المادية

المزيد
الجريدة الرسمية