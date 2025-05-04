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رياضة

كرة السلة، الأهلي يستضيف البطولة الأفريقية للسيدات الموسم المقبل

كرة السلة، فيتو
كرة السلة، فيتو

كرة السلة، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة السلة، على منح الأهلي حق تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية لأندية السيدات، للموسم المقبل 2025/2026، بمشاركة عدد كبير من فرق القارة السمراء.

ومن المقرر أن تقام البطولة الأفريقية على صالة الأمير عبدالله الفيصل، بمقر النادي الأهلي فرع الجزيرة.

مواجهات قوية في نصف نهائي كأس مصر

وعلى جانب آخر، يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، مواجهة قوية أمام سبورتنج، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسبورتنج، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الطرف الآخر، يخوض الزمالك أيضا مواجهة قوية مع الاتحاد السكندري، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك مواجهة قوية في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024 /2025.

ووصل الأهلي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة (3-0)، في الدور ربع النهائي، فيما تأهل الزمالك على حساب المصرية للاتصالات.

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