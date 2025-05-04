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اليوم، 5 مواجهات في انطلاق الجولة الـ34 من دوري المحترفين

دوري المحترفين،فيتو
دوري المحترفين،فيتو

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 34 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين بإقامة 5 مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة 34 من دوري المحترفين

القناة ضد الداخلية 5 مساء 

الترسانة ضد سبورتنج 5 مساء

بروكسي ضد المنصورة 5 مساء 

طنطا ضد منتخب السويس 5 مساء

السكة الحديد ضد بترول اسيوط 5 مساء 

 

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 34

1- وادي دجلة 68 نقطة
2- المقاولون العرب 67 نقطة
3- أبو قير للأسمدة 64 نقطة
4- كهرباء الإسماعيلية 61 نقطة
5- أسوان 52 نقطة
6- السكة الحديد 51 نقطة
7- القناة 47 نقطة
8- وي 45 نقطة
9- بلدية المحلة 44 نقطة
10- بروكسي 43 نقطة
11- الترسانة 42 نقطة
12- بترول أسيوط 40 نقطة
13- الداخلية 36 نقطة
14- المنصورة 34 نقطة
15- راية 33 نقطة
16- طنطا‏ 31 نقطة
17- لافيينا إف سي 31 نقطة
18- ديروط 30 نقطة
19- منتخب السويس 29 نقطة
20- سبورتنج 24 نقطة
 

جدول ترتيب دوري المحترفين 

نتائج مباريات الجولة 33 من دوري المحترفين

أسوان ضد المنصورة 1-2

ديروط ضد راية 1-1  

القناة ضد بروكسي 1-0  

بلدية المحلة ضد لافيينا 0-0

بترول أسيوط ضد أبو قير للأسمدة 1-2

وي ضد السكة الحديد 0ـ3

الداخلية ضد الترسانة 1-2

سبورتنج ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2

منتخب السويس ضد وادي دجلة 1–1    

المقاولون العرب ضد طنطا 1-0   

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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