تموين الإسماعيلية تكثف حملاتها للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

حملة مكبرة بالإسماعيلية

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، برئاسة شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بحملة لمتابعة صرف المقررات التموينية على بطاقات التموين، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بفروع الجملة، ووصول الدعم لمستحقيه.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

المرور على فرع الجملة لتعبئة السكر

بالإضافة للمرور على فرع الجملة لتعبئة السكر، بالمنطقة الصناعية؛ للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالأوزان القانونية المقررة.

تنفيذ عدد من الحملات التموينية

وعلى صعيد آخر كانت قد نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملات التموينية خلال أسبوع

ومن جانبها، قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن ضبط 600 كجم سكر ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط ما يقرب من 357 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية مختلفة الأشكال والأنواع، و30 كيس مكرونة سريعة التحضير، و27 علبة فول معبأ وتونة منتهية الصلاحية.

مجال الرقابة على المخابز

كما تم تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 17 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 6 محاضر لوحة الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر لعدم وجود سجل، 5 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

مجال الرقابة على الأسواق

كما تم تحرير 38 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و32 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 8 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، 7 محاضر أوكازيون، محضرين عدم الإعلان عن المخازن، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مجال البدالين التموينيين تم تحرير محضرين عدم وجود سجل تفتيش، ومحضرين عدم الإعلان عن المقررات التموينية، ومحضر لعدم مزاولة النشاط التمويني.



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