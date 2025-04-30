المعاهد الأزهرية تنشر الجداول الجديدة لامتحانات النقل بعد تعليق الدراسة

نشر قطاع المعاهد الأزهرية الجداول الجديدة لامتحانات صفوف النقل، وذلك بعد قرار تأجيل الدراسة اليوم الأربعاء بسبب تعرض البلاد لعاصفة قوية، حيث أشار القطاع إلى أنه يتم العمل بالجداول الجديدة ويلغى ما عداه.

اليوم الأربعاء إجازة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية حرصًا على سلامة أبناء الأزهر الشريف

وكان الدكتور محمد الضويني، أصدر قرارًا باعتبار اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل، إجازة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا، وعلى أن يتم إجراء الامتحانات التي كانت مقررة غدًا لمرحلة النقل الثانوي والقراءات لاحقًا يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.

وبناءً على ذلك تُرَحّل امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والتي كانت من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 6 مايو 2025 م لتكون يوم الأربعاء 7 مايو 2025م، بنفس ترتيب الجداول السابقة، وسيتم نشر الجداول الجديدة للنقل الابتدائي والإعدادي من خلال بوابة الأزهر وصفحة قطاع المعاهد الأزهريّة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.