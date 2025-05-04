خطوات الاشتراك في صناديق الاستثمار من البنك التجاري الدولي

يتساءل عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل الاشتراك في صناديق الاستثمار بالبنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أنه يمكن للعملاء الاشتراك في صناديق استثمار البنك التجاري الدولي من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وكشف البنك التجاري CIB أن ذلك يتم عن طريق الخطوات التالية علما بأنه يجب أن يكون لدى العميل حساب بنكي:

- سجّل الدخول على حسابك الخاص بخدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

- اضغط على علامة (+) "إضافة " أسفل قسم "الودائع" أو في قسم "صناديق الاستثمار" في حال وجود صناديق قائمة، أو من خلال مركز الطلبات ثم اضغط على "شراء صناديق الاستثمار".

- عند اختيار صندوق الاستثمار، سيتم توجيهك إلى نموذج تصنيف المخاطر.

- اضغط على "التالي" لبدء الإجابة على نموذج تصنيف المخاطر.

- عند إكمال نموذج تصنيف المخاطر، ستحصل على تصنيف مخاطر الاستثمار الخاص بك والصناديق الموصى بها بناء على إجاباتك.

- إذا كنت ترغب في اختيار صناديق أخرى غير الصناديق الموصي بها، يرجى زيارة أقرب فرع.

- اختر أحد الصناديق الموصي بها للاشتراك، بمجرد تحديد الصندوق المطلوب، ستجد مميزات الصندوق و"تعرف على المزيد"، عند الضغط على "تعرف على المزيد"، ستجد نشرة الصندوق، وبيان أداء صندوق الاستثمار المحدث والشروط والأحكام.

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية الحصول علي قرض بدون ضمان.

وأوضح بنك التجاري الدولي CIB أنه يمكن للعملاء التقديم على قرض بدون ضمان أونلاين بدون مصاريف إدارية وذلك عند الحصول على صافي قرض بمبلغ 350,000 جم أو أكثر،.

وأضاف البنك التجاري أن هناك خصم 50% على المصاريف الإدارية للقروض الأقل من ذلك.

وقال البنك التجاري إنه يتم التقدّيم الآن علي القرض من خلال اللينك وحتى نهاية مارس 2025.

يقدم البنك التجاري الدولي CIB لعملائه ثلاثة إصدارات من الشيكات برسوم معينة عن كل دفتر منها.

وتشمل قائمة أعداد إصدار الشيكات ودفاترها في بنك التجاري الدولي CIB ما يلي:

دفتر 12 ورقة

دفتر 24 ورقة

دفتر 48 ورقة

حدد العديد من المصرفيين صيغة القبول في الشيك داخل البنوك.

وقال مصرفيون إنه لا قبول فى الشيك إذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادًا له.

كما أنه لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

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