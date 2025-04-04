الجمعة 04 أبريل 2025
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اقتصاد

هل يمكن إلغاء طلب قرض من تطبيق Bm online في بنك مصر ؟

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن كيفية إلغاء طلب قرض من خلال تطبيق Bm online.

وكشف مسئولون بنك مصر أنه يمكن للعملاء بالفعل  الغاء الطلب من خلال خدمة الانترنت البنكي من خلال الموقع الرسمي
 واختيار خدمة الانترنت البنكي.

 

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية استخدام خدمات محفظة البنك في سجن كارت الكهرباء باستخدام خاصية NFC.

وأوضح مسئولون بنك مصر أن خدمات المحفظة تشمل أيضا خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـ NFC.

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر 

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بيها

5- شحن رصيد الموبايل للعميل والغير 

6- فواتير الموبايل للعميل والغير

7- فواتير الخط الأرضي للعميل والغير

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ  QR Code

ومن جانب آخر يبحث الكثيرون عن كيفية الانضمام إلى خدمة كبار العملاء بنك مصر  BMVIP Plus.

وأوضح مسئولو البنك أنه يمكن للعملاء اكتساب الانضمام لفئة العملاء BMVIP Plus وذلك من خلال  الحفاظ على رصيد أدنى قدره 5,000,000 جنيه مصري (أو ما يعادلها في العملات الأجنبية) عبر جميع حساباتهم  في بنك مصر

إلي جانب الحفاظ على أدنى دخل صافي قدره 80,000 جنيه مصري أو أكثر، أو ما يعادلها في العملات الأجنبية.

وتقدم تلك الخدمة لعملاء بنك مصر عدة مزايا كالتالي:

مدير مختص لمساعدة العملاء في إدارة ثروتهم 

 أولوية لكبار العملاء في تقديم الخدمات في جميع فروع بنك مصر

صالات VIP لخدمة كبار العملاء في فروع بنك مصر

مركز اتصال مخصص للعملاء 

الإنترنت والموبايل البنكي  BM Online لإتمام معاملاتهم المصرفية في أي وقت وفي أي مكان

 حلول استثمارية وإدارة المحافظ لعملاء BMVIP

 إدارة الثروة لعملاء BMVIP

 مجموعة متنوعة من قروض رجال الأعمال مثل القروض الشخصية غير المضمونة بأسعار فائدة خاصة

 إصدار دفتر شيكات بنك مصر مميزة مجانًا 

 إعفاء/ تخفيض العديد من الرسوم والعمولات المصرفية.

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