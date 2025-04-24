البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يطلق النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إطلاق النسخة الجديدة والمتطورة من خدمات الإنترنت البنكية، التي تُمكّن العملاء من إدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان من خلال متصفح الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وذلك دون الحاجة إلى تحميل التطبيق البنكي.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار التزام البنك بتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم حلول مصرفية متطورة، تواكب تطلعات العملاء وتدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي. وتتميز المنصة الجديدة بواجهة استخدام حديثة وتصميم عصري يتيح تجربة رقمية متميزة وسلسة، مما يضمن سهولة التنقل والوصول إلى الخدمات المختلفة.

وتوفر النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل فتح الحسابات الجديدة لحظيًا، واختيار أنظمة التقسيط لمدفوعات البطاقات الائتمانية، ودفع الفواتير، وربط الشهادات والودائع، والتقديم على القروض وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى إمكانية شراء وبيع صناديق الاستثمار.

كما تتيح المنصة أيضًا تحديث بيانات التواصل، وطلب إصدار دفاتر الشيكات، وخدمات إيقاف واستبدال البطاقات، إلى جانب مجموعة من الوظائف المتقدمة الأخرى. وتنفرد المنصة الإلكترونية للبنك بتقديم خدمة "إدارة الحسابات للعملاء ذوي الصلة"، التي تُمكّن أولياء الأمور من إدارة حسابات ذويهم من القُصَّر بكل سهولة ويسر.

وفي هذا الإطار، قال رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي – مصر، قائلًا:

"نفخر بإطلاق منصة الإنترنت البنكية الجديدة بواجهة استخدام حديثة ترتقي بتجربة عملائنا الرقمية، وتعكس التزامنا بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة."

وأضاف: "يمثل هذا الإطلاق محطة جديدة في مسيرة البنك نحو التحول الرقمي، وسنواصل العمل على تطوير حلول ذكية تدعم الشمول المالي وتلبي احتياجات وتطلعات عملائنا."

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