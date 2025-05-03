أخبار مصر اليوم: مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا.. وإغلاق عيادة للطب النفسي وعلاج الإدمان بالشرقية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تستوعب 1000 جواد، السيسي يتابع استعدادات نقل خيول محطة الزهراء للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية

تعد محطة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة بمنطقة عين شمس، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باعتبارها من أشهر مزارع الخيول الأصيلة عالميًا، لما تمتلكه من سلالات عربية نقيّة.

اتحاد الغرف السياحية يكشف مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع

كشف إيهاب عبد العال أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، عن مفاجأة في سعر تذكرة الطيران الحج السريع هذا العام، مشيرا إلى أن سعر التذكرة وصل لـ 95 ألف جنيه.

يديرها منتحل صفة طبيب، الصحة: إغلاق عيادة حماد للطب النفسي وعلاج الإدمان بالشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الدكتور "محمد حماد" للطب النفسي وعلاج الإدمان، والكائنة بمول الصفا للتنمية العمرانية بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، للعمل بدون ترخيص.

10 صور ترصد حفل عيد العمال 2025

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، في احتفال عيد العمال، الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وزير الأوقاف: للأزهر الشريف دور محوري ومتجذر في الحفاظ على الوحدة الوطنية

شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في مناقشة رسالة دكتوراه في الفلسفة، بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، قسم العلوم الإنسانية البيئية بجامعة عين شمس، للباحث الشيخ سيد حسن محمد علي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، والتي جاءت بعنوان: "برنامج لتفعيل الأدوار الاجتماعية والبيئية والوطنية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ضوء التحول الرقمي".

السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب الأمطار

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، سرعة القطارات من 120 كيلو في الساعة إلى 60 كيلو فقط بسبب الأمطار الكثيفة، وذلك لتأمين مسير القطارات على مدار الساعة.

استئصال ورم وزنه 7 كجم يضغط على رئة مسن عمره 65 سنة في دمياط

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن تفاصيل استئصال ورم ضاغط على الرئة وزنه 7 كجم لمسن عمره 65 عاما بمركز القلب بدمياط

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا،حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وحار على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

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