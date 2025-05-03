استئصال ورم وزنه 7 كجم يضغط على رئة مسن عمره 65 سنة في دمياط

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن تفاصيل استئصال ورم ضاغط على الرئة وزنه 7 كجم لمسن عمره 65 عاما بمركز القلب بدمياط

مريض يعاني من قصور شديد في التنفس، تورم بالجسم

وصرح الدكتور وليد أنور أبو الخير مدير مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط أن المركز قد استقبل مريض يبلغ من العمر ٦٥ عامًا، وهو يعاني من قصور شديد في التنفس، تورم بالجسم، وقصور حاد بالدورة الدموية.

وقال أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة، تبين وجود ورم كبير في الناحية اليمنى من الصدر، وكان الورم يضغط على الرئة اليمنى والوريد الأجوف العلوي والسفلي، ما أدى إلى الأعراض الحادة التي يعاني منها المريض.

كما أفاد "أبو الخير" أنه قد تم إجراء جراحة دقيقة لاستئصال الورم بالكامل من الصدر، والذي بلغ وزنه ٧ كيلوجرامات، وهي من الحالات النادرة طبيًا نظرًا لكِبر حجم الورم ومكانه الحرج داخل التجويف الصدري.

وقد خرج المريض من العملية في حالة مستقرة مع تحسن واضح في العلامات الحيوية والتنفس.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى دمنهور التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك لعلاج حالات السكتة الدماغية، بعد تطوير أجهزة القسطرة المخية وتدريب القوى البشرية لتشغيل القسم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تفعيل هذه الخدمة الصحية يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بصحة المواطن، وحرص القيادة السياسية على توفير كافة الإمكانيات لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى، لتلقى الخدمة الطبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أن الاستعدادات التي تم اتخاذها لتفعيل الخدمة تضمنت توفير كافة التجهيزات والإمكانيات البشرية وتشغيل جهازين للقسطرة المخية، والاستعانة بالدكتور أحمد عطية المشرف على وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية من مستشفى المطرية التعليمي، للإشراف على الفريق الطبي، في إطار التكامل والتعاون بين وحدات الهيئة، والاستفادة من الكوادر والخبرات الموجودة بها لرفع مستوى الخدمة الطبية.

وأوضح رئيس الهيئة أن خدمة القسطرة المخية التشخيصية والعلاجية من أحدث الخدمات التي يقدمها قسم طب المخ والأعصاب بالمستشفى مجانًا، طبقًا لمنظومة العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مضيفًا الخدمة ستدخل قريبا ضمن منظومة استقبال حالات قوائم الانتظار.

وبدوره، أفاد الدكتور إبراهيم البنا مدير مستشفى دمنهور التعليمي، باستقبال حالتي جلطة في المخ خلال الساعات الماضية، حيث كانت الحالة الأولى كانت لمريض يبلغ من العمر 67 عام، يعاني من أعراض جلطة حادة بالمخ فى صورة ضعف بالجانب الأيسر وصعوبة بالكلام، وعلي الفور تم حجز المريض بقسم النفسية والعصبية وعمل الفحوصات اللازمة، وتبين وجود انسداد تام بالشريان السباتي الأيمن وضيق شديد بالشريان السباتي الأيسر بنسبة 68%، وتم تحضير المريض لعمل قسطرة مخية علاجية وتركيب دعامة لفتح الشريان السباتي وتمت استعادة سريان الدم، وخروج المريض بعد استقرار حالته.

وأضاف أن الحالة الثانية، كانت لسيدة تبلغ من العمر 56 عامًا، وتعاني من صداع حاد عنيف، وعلى الفور تم حجزها بقسم «النفسية والعصبية» وعمل الفحوصات اللازمة والتعامل معها، وتبين أنها تعاني من نزيف تحت الأم العنكبوتية، وتمدد شرياني من الناحيتين، وتم عمل قسطرة تشخيصية وعلاجية وإزالة الجلطات ووضح الحالة تحت الملاحظة في قسم الرعاية.

جدير بالذكر أن أن فريق العمل بالوحدة ضم الدكتور محمد البهنساوي رئيس القسم واستشارى النفسية والعصبية، والدكتور سعد الشيمي زميل مساعد الأعصاب والقسطرة، ومن التمريض أميرة شعبان، ومينا مجدي، وفنيين الأشعة أحمد الجندي، وأحمد مشالي، تحت إشراف الدكتور أحمد عطية المشرف على وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بمستشفى المطرية التعليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.