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يديرها منتحل صفة طبيب، الصحة: إغلاق عيادة حماد للطب النفسي وعلاج الإدمان بالشرقية

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الدكتور "محمد حماد" للطب النفسي وعلاج الإدمان، والكائنة بمول الصفا للتنمية العمرانية بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، للعمل بدون ترخيص.

 

الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه قامت إدارة العلاج الحر بمحافظة الشرقية بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، بالإضافة إلى أن من يدير العيادة " منتحل صفة طبيب".

ومن جانبه أشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن القائم على العيادة كان يروج لنفسه عبر صفحة على موقع فيسبوك تحت اسم "العيادة"، مدعيًا أنه استشاري في الطب النفسي وعلاج الإدمان، ويمتلك أكثر من عيادة، ويستقبل المرضى بمقابل مادي.

ولفت " جميعة"، إلى قيام إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشن حملة تفتيشية على العيادة المذكورة ضمن حملة مكبرة استهدفت مدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور ريمون رؤوف مدير الإدارة، ومشاركة كلًا من الدكتور عاطف حمدي، والدكتور إسلام السعيد مفتشي العلاج الحر بإدارة العاشر من رمضان الصحية.

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وقال الدكتور ريمون رؤوف مدير إدارة العلاج الحر بمحافظة الشرقية، إنه خلال المرور قام "منتحل صفة الطبيب" بالتعدي على مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان أثناء تأدية عملهم، محاولًا الهروب من العيادة غير المرخصة، والتملص من الإجراءات، لافتًا الى استدعاء قوة من الشرطة، والتي ألقت القبض عليه، لاستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بقسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وأكد أنه تم غلق و"تشميع" العيادة، داعيًا المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية آمنة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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