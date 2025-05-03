10 صور ترصد حفل عيد العمال 2025

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، في احتفال عيد العمال، الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان "أياد كريمة"، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، وكلمات لكل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس إتحاد نقابات عمال مصر الذي قدم للرئيس درع الإتحاد، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شاهد عرضًا لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص بتقنية الفيديو كونفرانس، كما قام الرئيس بمنح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة، قبل أن يقوم الرئيس بافتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

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