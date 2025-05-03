السبت 03 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  غدا،حيث يسود  طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية  وحار على  الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم، تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى

حالة الطقس اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة ورياح على هذه المناطق


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة  فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  17  ودرجة الحرارة العظمى 26

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  25

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14  و درجة الحرارة العظمى 27

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 27

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15  ودرجة الحرارة العظمى:  28

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 29

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى 31
 

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