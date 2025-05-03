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أخبار مصر

اتحاد الغرف السياحية يكشف مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع

الحجاج ومصر للطيران،
الحجاج ومصر للطيران، فيتو

كشف إيهاب عبد العال أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، عن مفاجأة في سعر تذكرة الطيران الحج السريع هذا العام، مشيرا إلى أن  سعر التذكرة وصل لـ 95 ألف جنيه.

 

سعر تذكرة الطيران الحج السريع

وأضاف: أن أسعار تذاكر شركة مصر للطيران لا تزال مرتفعة، مقارنة بطيران السعودية أو شركات الطيران الأخرى، معقبًا"إزاي طيران ساعة ونص للسعودية يكون 95 ألف جنيه؟ هذا رقم غير مقبول وغير مرض".

ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس”: “عدد بعثة الحج المصرية معروف لدى الجميع، وفوجئنا بشركة مصر للطيران تطرح التذاكر بأسعار تتجاوز الطيران السعودي”.

 

وأكد أن أسعار تذاكر مصر للطيران تتجاوز أسعار شركات الطيران الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%.

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