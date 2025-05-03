تحذير أمريكي لأوروبا بسبب الإنفاق الدفاعي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت بأن الرئيس دونالد ترامب قد لا يحضر قمة الناتو في لاهاي المقررة في يونيو المقبل إذا لم يضاعف الحلفاء في أوروبا إنفاقهم الدفاعي.

أمريكا تطالب دول أوروبا برفع ميزانيتها العسكرية

ومن جانبها أفادت مجلة "دير شبيجل" نقلا عن مصادر بأن الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر طالب في كل اجتماع في بروكسل الدول الأوروبية بالاتفاق على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضافت دير شبيجل في تقريرها: "في البداية اعتقد الألمان أن الأمريكيين لم يكونوا جادين بشأن نسبة الـ5%، وأنها مجرد تكتيك تفاوضي. أما الآن فهم يأخذون كلام ويتكر بمحمل الجد حتى عندما يهدد بأن ترامب سيتخلى عن حضور القمة في يونيو إذا لم تظهر الدول الأخرى في الناتو تقدما في المسألة المالية".

ويشار إلى أن أمين عام حلف "الناتو" مارك روتها قدم اقتراحا لأعضاء الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 1.5% إضافية لبنود أخرى مرتبطة بالدفاع، وذلك لتلبية مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببلوغ الهدف الإجمالي البالغ 5%".

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