الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البنتاجون يؤكد إقالة ممثلة واشنطن في الناتو ويكشف أسبابها

البنتاجون،فيتو
البنتاجون،فيتو

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إقالة ضابطة عسكرية كبيرة كانت مكلفة بمهمة في حلف شمال الأطلسي.

وهذه الإقالة هي الأحدث في سلسلة من الإقالات التي طالت عددا من كبار المسؤولين العسكريين منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث "أقال نائبة الأدميرال في البحرية الأمريكية شوشانا تشاتفيلد من منصبها كممثلة للولايات المتحدة في اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي بسبب انعدام الثقة في قدرتها على القيادة".

ويشار إلى أن العلاقة بين "الناتو" وترامب تشهد توترا وقلقا منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، حيث يمارس ترامب ضغوطا على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وخصوصا الأوروبية، لزيادة إنفاقها العسكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحرية الامريكية البنتاجون البيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي دونالد ترامب

مواد متعلقة

تريليون دولار، ترامب يقر أضخم ميزانية في تاريخ البنتاجون

البنتاجون يعترف بفشل عملياته العسكرية فى تدمير ترسانة الحوثيين

البنتاجون يفتح تحقيقا في استخدام وزير الدفاع تطبيق سيجنال لتنسيق حرب اليمن

الأكثر قراءة

زيزو في بيان علي صفحته الرسميه يكشف وجهته القادمه وموقفه مع الزمالك

زغلول صيام يكشف سر تواجد زيزو في سفارة أمريكا.. ورسالة اللاعب للرئيس الأمريكي.. ومش لازم كل حاجة أهلي وزمالك!!!

تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

زيزو: لست باحثًا عن المال ومشكلتي التقدير وأرفض الإساءة لوالدي

الكاتب رفعت فياض يكشف الحقيقة الكاملة لواقعة وزير التعليم ومدير إدارة الباجور: الراحل مريض بالقلب.. والوفاة ليست لها علاقة بزيارة الوزير للمدارس.. ويهاجم اللاهثين وراء الترند

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

غليان في معسكر الزمالك بعد أنباء توجه زيزو للسفارة الأمريكية

منوعات

المزيد

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«وما جعلناهم جسدا»، الشعراوي يوضح تأكيد الله على بشرية الأنبياء (فيديو)

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

المزيد
الجريدة الرسمية