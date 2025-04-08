البنتاجون يؤكد إقالة ممثلة واشنطن في الناتو ويكشف أسبابها

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إقالة ضابطة عسكرية كبيرة كانت مكلفة بمهمة في حلف شمال الأطلسي.

وهذه الإقالة هي الأحدث في سلسلة من الإقالات التي طالت عددا من كبار المسؤولين العسكريين منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث "أقال نائبة الأدميرال في البحرية الأمريكية شوشانا تشاتفيلد من منصبها كممثلة للولايات المتحدة في اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي بسبب انعدام الثقة في قدرتها على القيادة".

ويشار إلى أن العلاقة بين "الناتو" وترامب تشهد توترا وقلقا منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، حيث يمارس ترامب ضغوطا على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وخصوصا الأوروبية، لزيادة إنفاقها العسكري.

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