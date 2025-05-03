سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، لسيارة "ميكروباص" تترنح على الطريق، ويظهر الفيديو سائق السيارة وهو يقودها في حالة ترنح، كما ظهر باب السيارة الأمامي، باب السائق، وهو مفتوح ويخرج من نافذة السيارة بعض الركاب وهم يحملون سلاح أبيض "سواطير" يلعبون بها في الطريق.

سائق ميكروباص يترنح على طريق بلبيس

وأكد شهود العيان أن سائق سيارة "ميكروباص" ظهر في طريق السلام بلبيس، وكان يقود السيارة في حالة من الترنح، حيث كانت السيارة تميل يمنة ويسرة على الطريق، ويخرج من نوافذها بعض الأشخاص الذين يحملون "السواطير"، مؤكدين أن هذا المشهد ينبئ بكارثة.

سائق السيارة وهو يترنح على الطريق، فيتو



أثار مقطع الفيديو حالة من الغضب الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعهم لتوجيه الفيديو إلى وزارة الداخلية، لعمل بلاغ بالواقعة، وطالبوهم بإلقاء القبض على سائق السيارة، قبل ان يحدث كارثة على الطريق.

النشطاء يطالبون بالقبض على السائق والبلطجية



وعلق أحد النشطاء قائلًا: "هذا المقطع تم تصويره على طريق السلام بلبيس في الشرقية، وكان سائق الميكروباص فاقد الوعي تمامًا، وأتمنى محاسبته ومن معه قبل أن يقوموا هم وامثالهم بعمل كارثة على الطريق"



وعبر ناشط آخر عن غضبه فقال: "مقطع الفيديو كارثي، حيث يظهر مواطنين داخل سيارة يقومون بحركات استعراضية بأسلحة بيضاء "سواطير" على طريق السلام بلبيس في محافظة الشرقية.. أرجو محاسبتهم هم وأمثالهم".

ورد آخر "هذه أعمال بلطجة على الطريق، نتمنى القبض عليهم ومحاسبتهم في أقرب وقت".



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