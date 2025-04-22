الحبس عامين لسائق متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق ميكروباص بتهمة دهس شاب بسيارته والتسبب في وفاته بمنطقة عين شمس بالحبس عامين.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص- وتوفى متأثرًا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واضطراب بدرجة الوعي، إثر اصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة عين شمس ولاذ قائدها بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه بالخوف من اعتداء الأهالي عليه.

وكشف تقرير معمل السموم لعينة اخذت من دماء المتهم انها تحتوي علي نواتج مخدر الحشيش

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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