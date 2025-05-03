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حوادث

تجديد حبس سائق أتوبيس بتهمة دهس شخص ونجله في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس سائق أتوبيس بتهمة دهس شخص ونجله أثناء استقلالهما دراجة نارية أعلى طريق صلاح سالم بمدينة نصر، مما أسفر عن مصرعهما، 15 يوما على ذمة التحقيق.


أتوبيس يدهس شخصا ونجله بطريق صلاح سالم

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري على طريق صلاح سالم في مدينة نصر وسقوط ضحايا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بدراجة نارية يستقلها شخص ونجله مما أسفر عن مصرعهما على طريق صلاح سالم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحفظ فريق آخر على كاميرات مراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد الأب ونجله بـ دراجة نارية بالقرب من الرصيف، اصطدم بهما الأتوبيس فجأة من الخلف ما أسفر عن مصرعهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد الأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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