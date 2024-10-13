إصابة 12 شخصا بحادث انقلاب سيارة في الشرقية

شهد طريق "بلبيس - السلام”، بعد مدخل العبور في اتجاه مدينة السلام حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن اصابة 12 شخصا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث لتلقي العلاج اللازم.

نزيف الأسفلت مستمر، طريق الموت يتسبب في اصابة 12 شخصا بالشرقية



تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 12 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

وبانتقال قوة أمنية الي مكان الحادث وبالفحص تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “بلبيس - السلام”، بعد مدخل العبور في اتجاه مدينة السلام وجري رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة ثانية.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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