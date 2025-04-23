خطف الموبايل وجري، النشطاء يرصدون لص الهواتف المحمولة بالجيزة ويطالبون بمعاقبته (فيديو)

لص الهواتف المحمولة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، لأحد اللصوص، عند خطفه للهاتف المحمول من أحد الأشخاص أثناء ركوبه في سيارة "ميكروباص"، وجرى بسرعة وركب دراجة بخارية وغاب عن الأنظار.

رصد لص الهواتف المحمولة في البراجيل بالجيزة

ويظهر مقطع الفيديو الصادم شاب "لص" يرتدي قميص أسود، وكان يخطط لسرقة التليفونات المحمولة، أعلى الكوبري بمنطقة "البراجيل" في الجيزة، وأخذ الشاب ينظر يمينًا ويسارًا، يرصد السيارات على الكوبري، وتحين الفرصة عندما وجد أحد الأشخاص ممسكًا هاتفه المحمول، وكان الشخص راكبًا سيارة "ميكروباص"، فخطف اللص المحمول وأسرع مبتعدًا ولم يتم العثور عليه.

لص الهواتف المحمولة أعلى الدائري بالبراجيل، فيتو



وأثار مقطع الفيديو غضب المصريين، الذي طالبوا بالقبض على لص الهواتف المحمولة، أعلى الكوبري الدائري في البراجيل بمحافظة الجيزة، ومعاقبته على فعلته التي تسببت في حالة من الذعر لدي الناس، والأهالي في المنطقة.

وعبر البلوجر عمر صفوت عبر الحليم عن غضبه فقال: "لص على الدائري شد موبايل وجري علي موتسيكل، بس كان متصور أثناء تخطيطه وظهر بوجهه واضح... إن شاء الله هيتجاب بسرعه عشان الحركه دي تاني أبشع حاجه في الدنيا بعد لصوص شد شنط السيدات"

المطالبة بالقبض على لص التليفونات المحمولة

وطالب العديد من النشطاء بالقبض على لص التليفونات المحمولة، قائلين: "من الواضح أن هذا الشخص معروف جيدًا، لذا تم رصده وتصويره أثناء قيامه بعملية السرقة، وذلك يؤكد أنها ليست المرة الأولى له"

حرامي عالدائري شد موبايل وجري علي موتسيكل بس كان متصور من وهو بيخطط وطالع ب وشه واضح.. ان شاء الله هيتجاب بسرعه عشان الحركه دي تاني اوسخ حاجه ف الدنيا بعد حراميه شد شنط الستات pic.twitter.com/Ml6ONqyuEl — Omar Safwat abdelhaleem ♠️ (@omarsafwat662) April 23, 2025



وقال أحد النشطاء: "نريد حملات في بشتيل والحفرية والبراجيل، نحن سكان هذه المنطقة، وأصبحت السرقات فيها متكررة"

وعلقت أحد رواد التواصل الاجتماعي وتدعى رباب قائلة: " الموضوع ده بقي كتير اوي انا شوفت حركه سرقه الموبايل بالطريقه دي مرتين تلاته في اسبوع واحد وف نفس الشارع"

أما البلوجر محمد إبراهيم فقال: " الفكرة أيضًا في سلبيه الناس التي تشاهد الموقف وتقف متفرجة..يعني مثلا بص كده على اللي كان ساند والولد بيعدي من قدامه حتى ما فكرش يأخد أي رد فعل.. ياريت الداخليه تركز مع هؤلاء اللصوص، ويتم القبض عليهم ومعاقبتهم"



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