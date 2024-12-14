دراسة بالقومي للبحوث تكشف فوائد المكملات الغذائية وأضرار الإفراط في تناولها

أكد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن المكملات الغذائية تلعب دورًا هامًا في تعزيز الصحة العامة، ولكن يجب تناولها بحذر وبإشراف طبي.

وأوضح الدكتور حسونة أن المكملات الغذائية تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الأمينية، والأعشاب، وغيرها، والتي تساعد على سد العجز الغذائي الذي قد يعاني منه بعض الأشخاص.

فوائد المكملات الغذائية

وأوضح حسونة أن العديد من الدراسات أثبتت أن المكملات الغذائية تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة العظام والعضلات والقلب، كما أنها تساعد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو يتبعون أنظمة غذائية مقيدة على الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجونها، وتساعد أيضا بعض المكملات الرياضيين على زيادة الطاقة وتحسين الأداء البدني.



أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

وأشار الأستاذ بـالمركز القومي للبحوث إلى أنه قد يؤدي تناول جرعات زائدة من بعض المكملات إلى التسمم، وقد تتفاعل بعض المكملات مع الأدوية الأخرى، مما يؤثر على فعاليتها أو يسبب آثارًا جانبية، وقد يؤدي الإفراط في تناول بعض المكملات إلى تلف الكبد أو الكلى.



من يحتاج إلى المكملات الغذائية؟

كبار السن: يعانون غالبًا من سوء التغذية ونقص في بعض الفيتامينات والمعادن.

الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مقيدة: مثل النباتيين أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية غذائية.

الرياضيون: يحتاجون إلى كميات أكبر من بعض العناصر الغذائية لبناء العضلات وتحسين الأداء.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة: مثل أمراض الكلى أو الأمعاء، حيث قد يواجهون صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية.



نصائح هامة من القومي للبحوث

استشر الطبيب: قبل البدء في تناول أي مكمل غذائي، يجب استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الاحتياجات الفردية وتجنب أي آثار جانبية.

لا تعتمد على المكملات كبديل للغذاء: يجب أن يكون النظام الغذائي المتوازن هو الأساس للحصول على العناصر الغذائية اللازمة.

اختر منتجات ذات جودة عالية: تأكد من شراء المكملات الغذائية من مصادر موثوقة.

اقرأ التعليمات بعناية: اتبع الجرعات الموصى بها وعدم تجاوزها.



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