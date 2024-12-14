الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

دراسة بالقومي للبحوث تكشف فوائد المكملات الغذائية وأضرار الإفراط في تناولها

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
ads

أكد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن المكملات الغذائية تلعب دورًا هامًا في تعزيز الصحة العامة، ولكن يجب تناولها بحذر وبإشراف طبي.

وأوضح الدكتور حسونة أن المكملات الغذائية تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الأمينية، والأعشاب، وغيرها، والتي تساعد على سد العجز الغذائي الذي قد يعاني منه بعض الأشخاص.

فوائد المكملات الغذائية

وأوضح حسونة أن العديد من الدراسات أثبتت أن المكملات الغذائية تساعد على تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة العظام والعضلات والقلب، كما أنها تساعد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو يتبعون أنظمة غذائية مقيدة على الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجونها، وتساعد أيضا بعض المكملات الرياضيين على زيادة الطاقة وتحسين الأداء البدني.
 

أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

وأشار الأستاذ بـالمركز القومي للبحوث إلى أنه قد يؤدي تناول جرعات زائدة من بعض المكملات إلى التسمم، وقد تتفاعل بعض المكملات مع الأدوية الأخرى، مما يؤثر على فعاليتها أو يسبب آثارًا جانبية، وقد يؤدي الإفراط في تناول بعض المكملات إلى تلف الكبد أو الكلى.
 

من يحتاج إلى المكملات الغذائية؟

كبار السن: يعانون غالبًا من سوء التغذية ونقص في بعض الفيتامينات والمعادن.
الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مقيدة: مثل النباتيين أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية غذائية.
الرياضيون: يحتاجون إلى كميات أكبر من بعض العناصر الغذائية لبناء العضلات وتحسين الأداء.
الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة: مثل أمراض الكلى أو الأمعاء، حيث قد يواجهون صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية.
 

نصائح هامة من القومي للبحوث

استشر الطبيب: قبل البدء في تناول أي مكمل غذائي، يجب استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الاحتياجات الفردية وتجنب أي آثار جانبية.

لا تعتمد على المكملات كبديل للغذاء: يجب أن يكون النظام الغذائي المتوازن هو الأساس للحصول على العناصر الغذائية اللازمة.

اختر منتجات ذات جودة عالية: تأكد من شراء المكملات الغذائية من مصادر موثوقة.

اقرأ التعليمات بعناية: اتبع الجرعات الموصى بها وعدم تجاوزها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسن حسونة الاحماض الامينية الفيتامينات والمعادن المركز القومي للبحوث المكملات الغذائية جهاز المناعة تقوية جهاز المناعة مكملات الغذائية فوائد المكملات الغذائية

مواد متعلقة

إدارة الهرم التعليمية: إجراء تقييمات للطلاب بدءًا من الغد

التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير الأسواق الحضارية بالجيزة

الجيزة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية.. منع مراقبة أي معلم في مادة تخصصه.. وخصم 3 أيام من مكافأة الامتحانات في حالة غياب الملاحظ دون عذر

محافظة الجيزة تحدد القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين

الجيزة تناشد المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه قبل انقطاعها لمدة 5 ساعات

محافظة الجيزة تعلن وصول ماكينة حفر أنفاق الخط الرابع للمترو إلى محطة العريش

محافظ الجيزة يتابع انتظام سوق اليوم الواحد بإمبابة

ضبط سيارة نقل بحوزتها 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

بعد الخسارة من باتشوكا، هل يلعب الأهلي مباراة على الميدالية البرونزية؟

مشادة كلامية بين الشناوي وجماهير الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو)

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الخسارة من باتشوكا في كأس الإنتركونتننتال

موعد عودة بعثة الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

أول تعليق لـ عمرو أديب على خسارة الأهلي أمام باتشوكا (فيديو)

عمرو أديب لجماهير الأهلي: لاعيبة كبيرة أنتم عارفينها سبب خسارة الفريق في مبارياته الأخيرة

منوعات

المزيد

اعتقال خادمة في قصر باكنجهام بسبب حفل مخصص للموظفين

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والرزق

أسماء سورة القيامة وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية