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بأي حال عدت يا عيد، مصرع وإصابة 31 عاملا في انقلاب سيارة بأسيوط (صور)

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة البداري بأسيوط، فيتو

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 30 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا بطريق أسيوط سوهاج الشرقي بمدخل قرية العقال البحري بمركز البدارى، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال بأسيوط 

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل ووجود إصابات ووفيات بسبب زيادة الحمولة على السيارة.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة بأسيوط متمثلة في ضباط المركز والشرطة وسيارات الإسعاف والمرور وتبين صحة الواقعة وانقلاب سيارة أثناء سيرها بطريق أسيوط سوهاج الشرقي بالقرب من قرية العقال البحري بمدخل مركز البدارى.

أسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة أكثر من 30 عاملا آخر كانوا في طريقهم لحصاد القمح.

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تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان وأسيوط الجامعي وخروج معظمهم بإصابات طفيفة والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة، فيما تم رفع آثار الحادث بالطريق وتم تسيير حركة السيارات، وتحرّر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا رسميًا بأن اليوم الخميس إجازة بمناسبة عيد العمال 2025 للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تكريم جهود العمال ودورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضمان التنسيق بين الإجازات الرسمية وتحقيق المصلحة العامة للعاملين ومؤسسات الدولة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، ويشمل هذا القرار العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص. ​

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