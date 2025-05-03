حريق هائل في محطة بنزين بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل اندلع داخل محطة بنزين في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

إخماد حريق هائل اندلع داخل محطة بنزين بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق هائل داخل محطة بنزين في قرية بني صامت التابعة إداريًّا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

حريق هائل اندلع داخل محطة بنزين بالمنيا

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية ولكن أسفر عن خسائر في محتويات البنزينة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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