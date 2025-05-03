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حريق هائل في محطة بنزين بالمنيا

حريق بنزينة -صورة
حريق بنزينة -صورة أرشيفية ،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل اندلع داخل محطة بنزين في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

 

إخماد حريق هائل اندلع داخل محطة بنزين بالمنيا

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تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق هائل داخل محطة بنزين في قرية بني صامت التابعة إداريًّا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

حريق هائل اندلع داخل محطة بنزين بالمنيا 

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السيطرة على حريق اندلع داخل منزل في المنيا

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إخماد حريق هائل نشب داخل مطعم مأكولات في المنيا

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية ولكن أسفر عن خسائر في محتويات البنزينة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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