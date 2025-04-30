الأربعاء 30 أبريل 2025
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السيطرة على حريق اندلع داخل منزل في المنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق اندلع داخل منزل في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل اندلع داخل الطابق الثاني في أحد المنازل بمدينة المنيا دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة.

اندلع حريق هائل في منزل بالمنيا والحماية المدنية تتدخل

تلقت الأجهزة الأمنية،إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق هائل داخل الطابق الثاني داخل منزل في حي شمال مدينة المنيا، بسبب اشتعال أنبوبة أكسجين.

اندلع حريق هائل في منزل بالمنيا

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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