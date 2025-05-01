الخميس 01 مايو 2025
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مهنة فصل النحاس عن الخردة، حكايات من قلب حواري النحاسين في المنيا (فيديو وصور)

فصل النحاس عن الخردة
فصل النحاس عن الخردة في المنيا، فيتو

في محافظة المنيا، تستمر مهنة فصل النحاس عن الخردة كواحدة من الصناعات التقليدية التي تواجه تحديات كبيرة، ويعتمد العديد من العاملين في هذا المجال على الطرق اليدوية لفصل النحاس، مما يتطلب مهارات خاصة وصبرًا طويلًا.

فصل النحاس تراث عائلي في المنيا

فصل النحاس عن الخردة في المنيا، فيتو 
فصل النحاس عن الخردة في المنيا، فيتو 

يقول الشاب الأربعيني محمود فرغل عبد الحميد محمد، الذي ورث هذه المهنة أبًا عن جد، إن العمل في فصل النحاس يحمل قيمة تاريخية وشخصية كبيرة بالنسبة له، و"هذه المهنة جزء من هويتي، وقد تعلمت أسرارها منذ صغري،" فهي ليست مجرد عمل، بل هي تقليد عائلي".

ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على النحاس 

فصل النحاس عن الخردة في المنيا، فيتو 
فصل النحاس عن الخردة في المنيا، فيتو 

مع ارتفاع أسعار النحاس في الأسواق العالمية، شهدت السوق المحلية أيضًا زيادة في الطلب على هذا المعدن، هذا الأمر دفع بعض الشباب للعودة إلى هذه المهنة التراثية.

فصل النحاس عن الخردة في المنيا، فيتو 
فصل النحاس عن الخردة في المنيا، فيتو 

ورغم الفرص المتاحة، لا تزال المهنة تعاني من قلة العمالة الشابة، التي تفضل الاتجاه نحو وظائف أكثر حداثة.

فصل النحاس عن الخردة في المنيا، فيتو 
فصل النحاس عن الخردة في المنيا، فيتو 


يأمل العاملون في فصل النحاس أن تتلقى مهنهم الدعم من الحكومة والمجتمع، لتكون قادرة على الاستمرار في مواجهة تحديات العصر الحديث.
 

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