الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 100 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

تعرف على كمية القمح
تعرف على كمية القمح الموردة في شون المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن إلى الشون والصوامع في المحافظة بلغ 100,049 طنًا و86 كيلوجرامًا، وذلك ضمن أعمال موسم حصاد عام 2025، من خلال 42 موقعًا موزعة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

بالأرقام، تعرف على كمية القمح الموردة في شون المنيا في حصاد 2025 

وأشار المحافظ إلى أهمية الالتزام التام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتأمين مخزون استراتيجي من القمح، كونه من المحاصيل الحيوية، وذلك في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

حصاد محصول القمح في المنيا 2025

ووجه اللواء كدواني رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لمتابعة سير أعمال التوريد ميدانيًا، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التسليم، مع التأكيد على ضرورة متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة.

 وكيل وزارة التموين بالمنيا

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير دورية لحركة التوريد بالمواقع المختلفة لضمان انتظام العملية وتحقيق الأهداف المقررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توريد القمح في المنيا قمح المنيا توريد القمح حصاد القمح 2025 المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

اندلاع حريق هائل داخل 4 منازل بالمنيا

السيطرة على حريق اندلع داخل منزل في المنيا

مصرع عامل غرقًا داخل حوض مياه ري بصحراوي المنيا

بسبب العاصفة الترابية، شوارع المنيا خالية من المواطنين (صور)

العاصفة الترابية تصل المنيا وغيوم تسود سماء عروس الصعيد (فيديو)

بسبب العاصفة الترابية، وقف تشغيل المعديات النيلية في المنيا (صور)

عاصفة رملية ترابية تحجب الرؤية في المنيا (فيديو وصور)

كانوا مدعوين إلى حفل زفاف، ارتفاع عدد حالات التسمم الجماعي في المنيا لـ35 شخصا

ads

الأكثر قراءة

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

آخر كلام، موعد ومكان نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

ظاهرة احتراق أشجار إسرائيل من داخلها تثير الفزع، والنشطاء: معجزة وغضب من الله (فيديو)

بعد العاصفة الترابية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

الأهلي يستقر على رحيل مدافع الفريق في الميركاتو الصيفي

بعد غلق محور التسعين لمدة 20 يومًا، 6 تحويلات مرورية للسيارات

هيئة الدواء تحذر: المضادات الحيوية تؤثر على نتيجة تحليل جرثومة المعدة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بعدم الاستقرار المادي

المزيد
الجريدة الرسمية