شون وصوامع المنيا تستقبل 100 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن إلى الشون والصوامع في المحافظة بلغ 100,049 طنًا و86 كيلوجرامًا، وذلك ضمن أعمال موسم حصاد عام 2025، من خلال 42 موقعًا موزعة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

بالأرقام، تعرف على كمية القمح الموردة في شون المنيا في حصاد 2025

وأشار المحافظ إلى أهمية الالتزام التام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتأمين مخزون استراتيجي من القمح، كونه من المحاصيل الحيوية، وذلك في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

حصاد محصول القمح في المنيا 2025

ووجه اللواء كدواني رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لمتابعة سير أعمال التوريد ميدانيًا، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التسليم، مع التأكيد على ضرورة متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة.

وكيل وزارة التموين بالمنيا

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير دورية لحركة التوريد بالمواقع المختلفة لضمان انتظام العملية وتحقيق الأهداف المقررة.

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