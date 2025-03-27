الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

إخماد حريق هائل نشب داخل مطعم مأكولات في المنيا

إخماد حريق هائل اندلع
إخماد حريق هائل اندلع داخل مطعم مأكولات في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل اندلع داخل مطعم مأكولات في منطقة أبو عرب بمدينة المنيا، دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق هائل داخل مطعم مأكولات في منطقة أبو عرب بمدينة المنيا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية، ولكن أسفر الحريق عن خسائر مادية في المطعم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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