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ثقافة وفنون

أغنية "لحبيبي" لـ مريام فارس تحقق 12 مليون مشاهدة (فيديو)

ميريام فارس، فيتو
ميريام فارس، فيتو

تواصل الفنانة ميريام فارس، نجاحها بأحدث أغانيها والتي تحمل اسم "لحبيبى"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر حسابها بيوتيوب.

وحققت ميريام 12 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحها “لحبيبي” التي تشارك بها ميريام ليس فقط بالغناء وإنما بالتلحين وتأليف الكلمات رفقة يوسف العماني.  

أغنية لـ حبيبي ميريام فارس

 وقدمت ميريام فارس أغنية "لحبيبي" باللهجة الخليجية وتحاكي الأغنية ومشاهد الفيديو كليب فصل الربيع بكل تفاصيله.

وعلقت ميريام فارس على منشور عبر فيس بوك، تضمن الأغنية قائلة: "بعد ما شاركت بكتابة وتلحين أغنية لحبيبى وزعتها 8 مرات لكن ولا توزيع لمس مشاعري، فقررت أوزعها بإيدى".

 

وأضافت ميريام فارس: “كل نغمة فيها طلعت من قلبي والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللى بترافقنى كل يوم وطلبت من جمهورها أن يستمتعوا بها ويذهبوا بخيالهم إلى مكان يحبوه ويعيشوه معها بكل جوارحهم”.

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الفنانة ميريام فارس ميريام فارس أغنية لحبيبي لحبيبي ميريام فارس
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