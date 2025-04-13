ميريام فارس تحتفل بأحد السعف مع أولادها بهذه الطريقة

شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صور احتفالها مع أولادها بأحد السعف أو أحد الشعانين.

في هذا السياق، كتبت ميريام فارس في التعليق على الصور "شعنينة مباركة"، وحازت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن ميريام فارس طرحت قبل أيام عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أحدث أعمالها الغنائية فيديو كليب "لحبيبي".

أغنية "لحبيبي" من كلمات وألحان ميريام فارس ويوسف العماني، توزيع ميريام فارس، وتقول كلماتها:"لحبيبي قولوله

اني احبه همسوله، وانه ساكن وسط قلبي، واموت بلحظة وصوله، طرشوله، قولوله، اني احبه قولوله، تعال جنبي يا غالي

تعال واقعد قبالي، يلي منورلي حياتي، وعايش انت في خيالي، انا ما ابي حد ثاني، غرامك صار عنواني، يا هبة ربي الجميلة

اسمك نصفي الثاني"

على الجانب الأخر، تصدرت الفنانة ميريام فارس، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، بأغنيتها الجديدة "لحبيبى"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



في هذا السياق، حققت ميريام ما يقرب 2 مليون ونصف مشاهدة، بعد طرحها بأيام.

أغنية "لحبيبى" للنجمة ميريام فارس ليس فقط من غنائها لكنها من كلماتها وألحانها وتوزيعها وشاركها يوسف العمانى فى الكتابة والتلحين، وقدمت ميريام فارس أغنية "لحبيبي" باللهجة الخليجية وتحاكي الأغنية ومشاهد الفيديو كليب فصل الربيع بكل تفاصيله.

وعلقت ميريام فارس على منشور عبر فيس بوك، تضمن الأغنية قائلة: "بعد ما شاركت بكتابة وتلحين أغنية لحبيبى وزعتها 8 مرات لكن ولا توزيع لمس مشاعرى، فقررت أوزعها بإيدى".

وأضافت ميريام فارس: كل نغمة فيها طلعت من قلبى والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللى بترافقنى كل يوم وطلبت من جمهورها أن يستمتعوا بها ويذهبوا بخيالهم إلى مكان يحبوه ويعيشوه معها بكل جوراحهم.

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