السبت 03 مايو 2025
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حوادث

تصادم 5 سيارات بمحور 26 يوليو ووقوع إصابات

تصادم 5 سيارة ووقوع
تصادم 5 سيارة ووقوع مصابين بمحور 26 يوليو، فيتو

تواصل الخدمات المرورية عملها لتسيير الحركة المرورية على محور 26 يوليو قرب نزلة الطريق الأبيض، عقب تصادم 5 سيارات تسبب في زحام مروري، وإصابة 5 أشخاص، وذلك عقب أن انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث.

وقام رجال المرور بسحب السيارات عبر اوناش الإدارة ورفع آثار الحادث وإجراء تحويلات مرورية حتى وإعادة الحركة لطبيعتها بموقع الحادث.

 

وتبين أن الحادث وقع بين 5 سيارات، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص  وقال رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان لمعرفة سبب الحادث والوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات حول الواقعة.
 

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الخدمات المرورية الطريق الابيض زحام مروري عمليات النجدة
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