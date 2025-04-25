الجمعة 25 أبريل 2025
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إصابة 6 أشخاص في حادث سير بقنا

إصابة 6 أشخاص في
إصابة 6 أشخاص في حادث سير بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكلين على طريق مصر - أسوان الزراعي، أمام قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تروسيكلين على طريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم تروسيكلين على طريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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