مصرع فتاة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع أعلى طريق إمبابة

شهد الطريق العلوي بمنطقة إمبابة حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم رفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

حادث تصادم مروع أعلى طريق إمبابة

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق في إمبابة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل، مما أسفر عن وفاة فتاة في الحال، فيما أُصيب ثلاثة آخرون.

جرى نقل جثمان الفتاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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