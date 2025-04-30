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حوادث

القبض على قائد أتوبيس دهس أبا ونجله بطريق صلاح سالم

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على قائد أتوبيس دهس أبا ونجله أثناء استقلالهما دراجة نارية أعلى طريق صلاح سالم بمدينة نصر مما أسفر عن مصرعهما.

 

أتوبيس يدهس أبًا ونجله بطريق صلاح سالم


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري على طريق صلاح سالم في مدينة نصر وسقوط ضحايا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بدراجة نارية يستقلها أب ونجله مما أسفر عن مصرعهما على طريق صلاح سالم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحفظ فريق آخر على كاميرات مراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد الأب ونجله بـ دراجة نارية بالقرب من الرصيف، اصطدم بهم الأتوبيس فجأة من الخلف ما أسفر عن مصرعهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد الأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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