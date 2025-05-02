في مباراة دعم محمد عبد المنعم، نيس يتقدم على ريمس بالدوري الفرنسي

تقدم نيس الفرنسي، بهدف دون رد أمام نظيره ريمس بالشوط الأول، في المباراة المقامة على ملعب استاد "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الـ 32 في الدوري الفرنسي.

وأحرز مورجن ساسون هدف فريق نيس الفرنسي في الدقيقة 15 من عمر الشوط.

فيما حرص لاعبو فريق نيس الفرنسي علي دعم زميلهم الدولي المصري محمد عبد المنعم، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفريق الماضية أمام باريس سان جيرمان.

وارتدى لاعبو نيس الفرنسي، قمصانا تحمل عبارة دعم لزميلهم عبد المنعم، قبل مباراة الفريق أمام ريمس في الدوري الفرنسي.

تشكيل نيس الفرنسي

وأعلن فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، التشكيل الرسمي أمام نظيره ريمس، والتي تقام على ملعب استاد "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الـ 32 في الدوري الفرنسي.

ويغيب عن المباراة محمد عبد المنعم نظرا لإصابته بالرباط الصليبي.

ويدخل نيس المباراة وهو في المركز السادس برصيد 54 نقطة بينما يدخل ريمس وهو في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

تاريخ المواجهات بين نيس وريمس



وواجه نيس وستاد ريمس 10 مرات، نجح فريق نيس بالفوز 3 انتصارات، بينما لم ينجح ستاد ريمس من تحقيق أي فوز، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل.

وأجرى محمد عبد المنعم، نجم منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي، جراحة الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ونشر محمد عبد المنعم، صورته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلقا عليها: «الحمد لله دائما وأبدا».

محمد عبد المنعم بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي

وأعلن نادي نيس الفرنسي رسميا عن تشخيص إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومدافع منتخب مصر التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان.

إصابة عبد المنعم بالرباط الصليبي

وقال الموقع الرسمي لنادي نيس: إصابة محمد عبد المنعم كانت الشواغل الكبيرة بعد فوز نيس على باريس سان جيرمان 3-1.

واضاف: في الدقيقة 63، سقط عبد المنعم في منطقة الجزاء، وأظهرت الفحوصات الطبية لاحقًا أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي. نيس يخصص الفوز له ويتعهد بدعمه خلال فترة التعافي.

وتعرض الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب نيس، لإصابة قوية أمام باريس سان جيرمان التي أقيمت على ملعب «بارك دي برانس»، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

وخرج عبد المنعم من الملعب على “نقالة طبية” وسط بكاء شديد للاعب.

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